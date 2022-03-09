Эмоции Овечкина после исторического дубля, позволившего сравняться с Ягром. Видео

«Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» выложил видео с эмоциями капитана команды Александра Овечкина после каждой из двух исторических шайб в ворота «Калгари Флэймз» (5:4). На российском нападающем был надет микрофон.

В середине второго периода 36-летнему российскому капитану «столичных» удалось отличиться в первый раз в матче. Для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. Этот гол стал для него 766-м за заокеанскую карьеру, что позволило ему догнать Яромира Ягра и выйти на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что в активе россиянина теперь 36 голов в текущем сезоне.