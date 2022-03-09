Орлов — о достижении Овечкина: это какое-то сумасшествие. Он творит историю

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал достижение одноклубника Александра Овечкина, в матче с «Калгари Флэймз» (5:4) сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ — у обоих теперь по 766 шайб.



«Это какое-то сумасшествие. Он творит историю. Когда он забивает один раз, он хочет ещё. Он всегда голоден», — приводит слова Орлова The Athletic.



Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.