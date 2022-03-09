Орлов — о достижении Овечкина: это какое-то сумасшествие. Он творит историю
Поделиться
Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал достижение одноклубника Александра Овечкина, в матче с «Калгари Флэймз» (5:4) сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ — у обоих теперь по 766 шайб.
«Это какое-то сумасшествие. Он творит историю. Когда он забивает один раз, он хочет ещё. Он всегда голоден», — приводит слова Орлова The Athletic.
Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.
Комментарии
- 9 марта 2022
-
22:50
-
22:37
-
22:36
-
22:16
-
21:54
-
21:35
-
21:14
-
20:58
-
20:42
-
20:15
-
19:36
-
19:26
-
19:16
-
18:55
-
18:28
-
18:06
-
17:42
-
17:22
-
17:17
-
16:56
-
16:35
-
16:15
-
15:23
-
14:54
-
13:26
-
12:37
-
12:34
-
11:46
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
09:46
-
09:09
-
09:04
Партнерский контент