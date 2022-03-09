Защитник «Калгари» после поражения от «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина особенным

Шведский защитник «Калгари Флэймз» Оливер Чюлингтон прокомментировал достижение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в матче с «огоньками» (4:5) сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ — теперь у обоих по 766 шайб.



«Когда у него появляется шанс, он его использует. Вот что делает его особенным», — приводит слова Чюлингтона The Athletic.



Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

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