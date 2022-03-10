Форвард «Вашингтона»: Овечкин никогда ничем не доволен. Он жаждет забить ещё

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мыслями о достижении российского одноклубника Александра Овечкина, который сравнялся с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.

«Я видел, как Ови получил небольшой простор, поэтому я просто попытался отдать ему передачу. Это сработало; это так просто. Я просто пытаюсь добыть для него шайбу, когда я рядом.



Он всегда смотрит на меня так: «Давай ещё, ещё, ещё!» Он так жаждет забить ещё. Он никогда ничем не доволен. Он хочет продолжать, как никогда раньше. Ты чувствуешь это как товарищ по звену, как товарищ по команде, и ты просто пытаешься подтолкнуть его и помочь ему, чем можешь. Дополнить его, чем можешь. Потому что он делает что-то чертовски особенное.



У него был ещё один шанс забить. Но всего за одну ночь не успеешь. Приходится оставлять что-то для будушей работы», — приводит слова Уилсона The Athletic.