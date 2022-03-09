Том Уилсон: Овечкин — легенда. Вы будете рассказывать об этом будущим поколениям

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре с российским капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

«Я чувствую себя довольно удачливым парнем. Мы с Ти Джеем Оши всё время шутим об этом — ты можешь рассказать об этом своим детям и внукам. Ты из первого ряда наблюдаешь за величием. Иногда просто чувствуешь себя самым везучим парнем. Овечкин — легенда. Вы будете рассказывать об этом будущим поколениям. Просто быть на льду или на скамейке запасных, наблюдая за ним… ты никогда не думаешь, что увидишь это своими глазами», — приводит слова Уилсона The Athletic.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.