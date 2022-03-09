«Овечкин лучший». Дауд поделился мнением о его выходе на 3-е место в списке снайперов НХЛ

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд прокомментировал достижение российского одноклубника Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.



«Я не мог поверить, что его бросок был заблокирован в конце, но это всё равно было потрясающе. Очевидно, мы очень рады за него, и ребята пытаются найти его по всей площадке, просто быть частью этого и наблюдать за ним. Он лучший», — приводит слова Дауда The Athletic.



Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.

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