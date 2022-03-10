Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал историческое достижение Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал достижение российского нападающего команды Александра Овечкина. Капитан «столичных» стал третьим голеадором в истории НХЛ, сравнявшись с чешской легендой Яромиром Ягром. У обоих по 766 заброшенных шайб.

«Вперёд! Нельзя обойти Ягра вторым голом в пустые ворота! Это должна быть шайба в верхний угол над ловушкой», — приводит слова Маклеллана The Athletic.



Напомним, российский капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.