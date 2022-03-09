Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье позвонил Мирошниченко, который лечится в Германии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный игрок «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье провёл видеозвонок с нападающим «Авангарда» Иваном Мирошниченко, сообщает пресс-служба омского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш нападающий Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Марио поддержал Ивана, пожелал ему выздороветь и скорее вернуться на лёд. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Для Мирошниченко и «Авангарда» это много значит», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон. Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.
Отметим, что в январе 1993 года у Лемье, выступавшего за «Питтсбург» в НХЛ, также была обнаружена лимфома Ходжкина. Он вернулся на лёд спустя всего два месяца.
- 10 марта 2022
-
00:00
- 9 марта 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:15
-
23:08
-
23:00
-
22:50
-
22:37
-
22:36
-
22:16
-
21:54
-
21:35
-
21:14
-
20:58
-
20:42
-
20:15
-
19:36
-
19:26
-
19:16
-
18:55
-
18:28
-
18:06
-
17:42
-
17:22
-
17:17
-
16:56
-
16:35
-
16:15
-
15:23
-
14:54
-
13:26
-
12:37
-
12:34
-
11:46