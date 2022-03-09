Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье позвонил Мирошниченко, который лечится в Германии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный игрок «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье провёл видеозвонок с нападающим «Авангарда» Иваном Мирошниченко, сообщает пресс-служба омского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш нападающий Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Марио поддержал Ивана, пожелал ему выздороветь и скорее вернуться на лёд. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Для Мирошниченко и «Авангарда» это много значит», — говорится в сообщении.



Напомним, 3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание протекает в простой форме и поддаётся лечению. Вероятно, форвард пропустит весь следующий сезон. Мирошниченко мог быть выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Последний матч форвард провёл за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.

Отметим, что в январе 1993 года у Лемье, выступавшего за «Питтсбург» в НХЛ, также была обнаружена лимфома Ходжкина. Он вернулся на лёд спустя всего два месяца.