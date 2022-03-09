И. Воробьёв: «Металлургу» было важно закончить серию сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ после победы в серии с «Барысом» (3:1, 4-1).

«Барыс» — хорошая команда, мы благодарны за серию. Она получилась интересной, в трёх матчах было много голов. Нам было важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан. Хорошо, что так получилось. «Барыс» во второй половине чемпионата начал играть по-другому — активно, не откатываться. Наша задача была обрезать эту первую волну, с чем мы справились по большей части.

Коростелёв? Выздоровел, но пока ему сегодня не хватало чувства времени и пространства. Поэтому его сегодня и поставили, чтобы вкатился. Мы знаем его сильные стороны, но сегодня было видно, что это первая игра после большого перерыва. Денис Зернов? Он сейчас в такой форме, в которой он к нам пришёл. Потом у него был небольшой спад, но сейчас снова прибавил. Молодец!» — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.