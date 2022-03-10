Худобин: Овечкин переписывает историю лиги, это очень почётно

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в матче с «Калгари Флэймз» (5:4) сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ — у обоих теперь по 766 шайб.



«Я хочу поздравить Овечкина с этим достижением. Он переписывает историю лиги, это очень почётно», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.