Скудра – об Овечкине: Саша уже стал легендой, у него есть свой стиль, своя фишка

48-летний латвийский специалист Петерис Скудра, знакомый многим по работе главным тренером в КХЛ, а ныне возглавляющий «Сарыарку» в ВХЛ, поделился мнением о выступлении 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Саша пишет историю хоккея. Это очевидно, он великий мастер. Овечкину потребовалось на 500 игр меньше, чем Ягру, чтобы достичь этих цифр. В нашу эру тяжелее забрасывать шайбы, чем 10 лет назад. У Овечкина, конечно, потрясающие цифры! Он умеет делать это сейчас.
Саша уже стал легендой, это очевидно. У него есть свой стиль, своя фишка – все его дальнейшие рекорды, это дело времени. Саша не бережёт себя, он отдаёт себя хоккею полностью. Это огромный профессионал», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, российский капитан «Вашингтона» оформил дубль в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.
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