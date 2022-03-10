Макдэвид первым в сезоне-2021/2022 набрал 80 очков в НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка: забросил шайбу и отметился результативной передачей. Эти очки стали для него 80-м и 81-м в текущем сезоне.
Таким образом, Коннор – первый игрок нынешнего розыгрыша Национальной хоккейной лиги, который набрал 80 очков. На счету форварда 30 заброшенных шайб и 51 результативная передача.
79 баллов набрал одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 38 голов и 41 передача. Топ-3 замыкает Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз». У него 78 баллов.
Лучший из россиян – Кирилл Капризов. Он идёт на восьмом месте с 71 очком. Строчкой ниже располагается Александр Овечкин с 70 баллами.
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