Макдэвид первым в сезоне-2021/2022 набрал 80 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка: забросил шайбу и отметился результативной передачей. Эти очки стали для него 80-м и 81-м в текущем сезоне.



Таким образом, Коннор – первый игрок нынешнего розыгрыша Национальной хоккейной лиги, который набрал 80 очков. На счету форварда 30 заброшенных шайб и 51 результативная передача.



79 баллов набрал одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 38 голов и 41 передача. Топ-3 замыкает Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз». У него 78 баллов.



Лучший из россиян – Кирилл Капризов. Он идёт на восьмом месте с 71 очком. Строчкой ниже располагается Александр Овечкин с 70 баллами.