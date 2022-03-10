Макдэвид вошёл в топ-5 игроков по победным голам в НХЛ, забитым в возрасте до 25 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» набрал два очка: забросил шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. Этот гол в овертайме стал для форварда 48-м победным в карьере.



Таким образом, Коннор вышел на пятое место среди игроков по победным голам до 25 лет. Он отстаёт от Гленна Андерсона (49), Александра Овечкина (52), Яромира Ягра (55) и Уэйна Гретцки (52).



В текущем сезоне на счету Макдэвида 81 очко: 30 голов и 51 результативная передача. Он первым в сезоне достиг отметки в 80 баллов.

Напомним, сегодняшняя встреча с «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой «Эдмонтона» в овертайме. Победу «Ойлерз» принёс как раз Макдэвид.