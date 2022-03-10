Is.fi: Коскинен указал Овечкину на его место. Приём Александра в Эдмонтоне не был тёплым

Финское издание is.fi опубликовало отчёт о матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз», в котором российскому форварду Александру Овечкину противостоял финский голкипер Микко Коскинен.



«Самый украинский город Канады, Эдмонтон, по прозвищу Эдмончук, принимал «Вашингтон Кэпиталз», который выводил на матч Александр Овечкин.



Из-за ограничения НХЛ на два гимна на этот раз гимн Украины не прозвучал, но украинский хор Эдмонтона исполнил национальный гимн Канады наполовину на украинском языке.



Во время него Овечкин, известный как сторонник Владимира Путина, был случайно заснят на телевизионных снимках из блиндажа. Он просто смотрел в пол.



Перед игрой босс «Ойлерз» призвал болельщиков команды надеть украинские цвета, чтобы выразить свою поддержку.



На трибунах было видно несколько украинских флагов и аксессуаров, хотя в среду на «Роджерс-Плейс» не было жёлто-синего моря.



Один большой украинский флаг стоял за скамейкой «Вашингтона». Украинские флаги также украшали шлемы игроков хозяев поля. Не было никаких сомнений в отвращении эдмонтонцев. Овечкина сильно освистали, особенно в начале матча, и свистки слышались на протяжении всего матча, когда он касался шайбы.



В предыдущей игре Овечкин, занявший третье место в списке бомбардиров НХЛ за всё время, по-видимому, решил заставить толпу замолчать, превратив сетку в конус.



Однако гол «Эдмонтона» заставил Микко Коскинена заявить об обратном. В матче Овечкин нанёс не менее восьми бросков по воротам, но каждый из них был остановлен Коскиненом. Было несколько блестящих спасений.



В итоге Овечкин вообще не добрался до гола. Восемь бросков стали самым высоким показателем российской звезды за последние шесть недель.



По оценкам, в Канаде проживают около 1,4 млн человек украинского происхождения, что больше, чем в любой другой стране после Украины и России. Наибольшая концентрация наблюдается в районах Эдмонтона и Виннипега.



В Эдмонтоне проживают около 160 тыс. человек украинского происхождения, что составляет более 10 процентов населения региона.



Город Эдмонтон получил прозвище Эдмончук в связи с его многочисленным украинским населением», – написано в материале на сайте is.fi.