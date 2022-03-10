Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 10 марта

Сегодня, 10 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и один – в Западной.
Восточная конференция:
17:00 мск, «Салават Юлаев» — «Сибирь» (счёт в серии 3-1);
19:30 мск, «Ак Барс» — «Авангард» (счёт в серии 1-3).
Западная конференция:
19:30 мск, «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (счёт в серии 2-3).
Отметим, что «Ак Барс» и «Динамо» уступили в обоих предыдущих домашних матчах.
Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий этап уже вышли ЦСКА и «Трактор». Также в следующий раунд пробились петербургский СКА, московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».
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