Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 10 марта

Сегодня, 10 марта, состоятся три матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Два из них будут сыграны в Восточной конференции и один – в Западной.



Восточная конференция:

17:00 мск, «Салават Юлаев» — «Сибирь» (счёт в серии 3-1);

19:30 мск, «Ак Барс» — «Авангард» (счёт в серии 1-3).



Западная конференция:

19:30 мск, «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (счёт в серии 2-3).

Отметим, что «Ак Барс» и «Динамо» уступили в обоих предыдущих домашних матчах.

Во второй раунд плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий этап уже вышли ЦСКА и «Трактор». Также в следующий раунд пробились петербургский СКА, московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».