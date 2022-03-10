Фетисов — о давлении на Овечкина: не хотят, чтобы он забивал, но он молодец
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о давлении на форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Саша – сильный парень. Это его мобилизует ещё больше! Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец!» – цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».
Напомним, в активе россиянина стало 36 голов в этом сезоне. Таким образом, Александр догнал Яромира Ягра, ранее единоличного занимавшего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина теперь 766 заброшенных шайб, столько же в активе чешского нападающего. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
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