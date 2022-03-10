Хартли — о матче с «Ак Барсом»: всё зависит от того, кто завладеет инициативой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф с казанским «Ак Барсом».

«Отличная арена здесь, и для нас тут пока всё складывается хорошо. Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы – часть игры. Ребята полны эмоций, и мы будем готовы.



Обе команды очень схожи, в том числе в стиле игры. Порой всё зависит от того, кто завладеет инициативой, в плей-офф вообще многое зависит от того, кто владеет инициативой. Мы могли бы реализовать большинство, но не так часто его получаем. Будем надеяться, всё пойдёт так, как нужно нам. Идёт плей-офф, и мы понимаем, что нам нужно делать. Хоккей – игра ошибок. Все стараются сыграть идеально, но таких матчей не существует», – сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда».