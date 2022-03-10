Хартли — о матче с «Ак Барсом»: всё зависит от того, кто завладеет инициативой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф с казанским «Ак Барсом».
«Отличная арена здесь, и для нас тут пока всё складывается хорошо. Есть некоторые сложности, но это плей-офф, травмы – часть игры. Ребята полны эмоций, и мы будем готовы.
Обе команды очень схожи, в том числе в стиле игры. Порой всё зависит от того, кто завладеет инициативой, в плей-офф вообще многое зависит от того, кто владеет инициативой. Мы могли бы реализовать большинство, но не так часто его получаем. Будем надеяться, всё пойдёт так, как нужно нам. Идёт плей-офф, и мы понимаем, что нам нужно делать. Хоккей – игра ошибок. Все стараются сыграть идеально, но таких матчей не существует», – сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда».
- 10 марта 2022
-
15:01
-
14:58
-
13:45
-
13:36
-
12:44
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:36
-
08:57
-
08:42
-
08:10
-
08:00
-
07:02
-
02:30
-
01:41
-
00:30
-
00:00
- 9 марта 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:15
-
23:08
-
23:00
-
22:50
-
22:37
-
22:36
-
22:16
-
21:54
-
21:35
-
21:14
-
20:58
-
20:42
-
20:15
-
19:36