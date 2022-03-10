«Салават Юлаев» — «Сибирь»: составы команд на 5-й матч первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 10 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» встретится с «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд.



«Салават Юлаев»



Шарыченков (Скрынник);

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Панин — Антипин, Санников — Картаев — Кузьмин;

Зубарев — Бирюков, Алалыкин — Пименов — Пустозёров.



«Сибирь»



Красоткин (Ахметов);

Чайковски — Аланов, Шаров — Пьянов — Шенфельд;

Кудако — Морозов, Чесалин — Голубев — Липон;

Бодров — Ахияров, Коротков — Комаров — Ли;

Ефремов; Шашков — Яковлев — Сетдиков.



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу уфимцев.