Форвард «Трактора»: на тренировке изменились сочетания — Макдэвид — Бывальцев — Калинин

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев подвёл итоги серии с «Нефтехимиком» (4-0), а также рассказал об эмоциях внутри команды.
«Сколько сил и эмоций было оставлено в серии с «Нефтехимиком»? На самом деле, много. Все матчи были очень упорные — в одну шайбу. Главное, что выиграли. Два дня отдохнули, забыли про эту серию. Готовимся дальше.
В Нижнекамске шайбу в конце периода не засчитали. Жалею, что в хоккее правила не такие, как в баскетболе? Я думал сначала, что баскетбольные. Потом ещё три дня ходил и говорил: «Почему не засчитали?» Я же в КХЛ писал. Думал, в футболе добавляют время, может, и тут добавили. К сожалению, нет. Но ничего страшного, главное — выиграли (улыбается).
Какие эмоции в команде, в раздевалке? Всё хорошо. В обычном режиме. Начали подготовку ко второму раунду, ждём соперника.
В плане игровых сочетаний были какие-то изменения? Да, у нас сегодня были изменения: Макдэвид — Бывальцев — Калинин. Как с Макдэвидом? Так, не очень. Думал, катается получше. Когда смотришь нарезки — хорошо катается. Сегодня падал постоянно. Может, Матвей наточил коньки ему плохо. Не знаю (смеётся)», — цитирует Бывальцева пресс-служба клуба.
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