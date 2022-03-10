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М. Дегтярёв: напомню, что КХЛ придумал Владимир Путин. Больше комментировать не нужно

М. Дегтярёв: напомню, что КХЛ придумал Владимир Путин. Больше комментировать не нужно
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил перед игроками «Амура» и «Амурских Тигров», завершившими сезон в КХЛ и МХЛ.

«Чемпионат действительно получился непростым. А для «Амура» и вовсе не оконченным по вине коронавируса. Было много ярких игр. Отдельно отмечу то, как вы прошлись катком по командам Западной конференции. Жаль, что в Восточной получилось похуже. Но это спорт: без поражений в нём никуда.

В целом вы все проделали хорошую работу, радовали наших болельщиков. Однако в следующем сезоне мы ждём ещё более качественной игры и попадания в плей-офф.

Наша общая задача – развитие хоккея, чтобы как можно больше детей занимались этим видом спорта и пополняли ряды «Амура». Хочу напомнить, что КХЛ придумал наш президент – Владимир Владимирович Путин. Больше тут ничего комментировать не нужно.

«Амур» для Хабаровского края – это настоящий символ и отдушина для десятков тысяч людей. Поэтому мы однозначно продолжим поддерживать клуб, несмотря ни на что», – цитирует Дегтярёва официальный сайт «Амура».

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