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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч плей-офф Кубка Гагарина

Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч плей-офф Кубка Гагарина
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Сегодня, 10 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд.

«Ак Барс»

Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Панюков — Сафонов — Воронков;
Юдин — Демерс, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;
Журавлёв — Адамчук, Дыняк — Уил — Коваленко;
Лямкин, Глухов — Бурмистров — Зарипов — Кателевский.

«Авангард»

Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Береглазов, Толчинский — Найт — Грицюк;
Сведберг — Давыдов, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Емелин — Чистяков, Комаров — Семёнов — Телегин;
Косов, Дедунов — Шевченко — Брюквин — Косов.

Счёт в серии — 3-1 в пользу омичей.

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