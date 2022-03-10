Стали известны составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 10 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоится пятый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встретится с «Авангардом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны составы команд.
«Ак Барс»
Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Панюков — Сафонов — Воронков;
Юдин — Демерс, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов;
Журавлёв — Адамчук, Дыняк — Уил — Коваленко;
Лямкин, Глухов — Бурмистров — Зарипов — Кателевский.
«Авангард»
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Береглазов, Толчинский — Найт — Грицюк;
Сведберг — Давыдов, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Емелин — Чистяков, Комаров — Семёнов — Телегин;
Косов, Дедунов — Шевченко — Брюквин — Косов.
Счёт в серии — 3-1 в пользу омичей.
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