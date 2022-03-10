«Салават Юлаев» и «Трактор» сыграют в 1/2 финала Востока в рамках плей-офф Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, одержав победу в серии со счётом 4-1.



Подопечные Томи Лямся в полуфинале Восточной конференции сыграют с челябинским «Трактором», который в четырёх матчах обыграл нижнекамский «Нефтехимик».



Ранее во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина — 2022 вышли московский «Спартак», который сыграет с санкт-петербургским СКА, ЦСКА, ожидающий победителя пары «Динамо» Москва — «Северсталь», а также магнитогорский «Металлург», который в 1/2 финала Востока сыграет с «Ак Барсом» или «Авангардом».



«Салават Юлаев» в последний раз становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, «Трактор» ни разу не выигрывал трофей.