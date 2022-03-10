Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и «Трактор» сыграют в 1/2 финала Востока в рамках плей-офф Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» и «Трактор» сыграют в 1/2 финала Востока в рамках плей-офф Кубка Гагарина
Комментарии

Уфимский «Салават Юлаев» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, одержав победу в серии со счётом 4-1.

Подопечные Томи Лямся в полуфинале Восточной конференции сыграют с челябинским «Трактором», который в четырёх матчах обыграл нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина — 2022 вышли московский «Спартак», который сыграет с санкт-петербургским СКА, ЦСКА, ожидающий победителя пары «Динамо» Москва — «Северсталь», а также магнитогорский «Металлург», который в 1/2 финала Востока сыграет с «Ак Барсом» или «Авангардом».

«Салават Юлаев» в последний раз становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, «Трактор» ни разу не выигрывал трофей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022