«Ак Барс» — «Авангард»: только в пятом матче серии впервые реализовано большинство

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором местный «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». На 15-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. Арсений Грицюк выкатился и с левого края бросил по воротам — голкипер «Ак Барса» Билялов среагировал, но Толчинский подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Отметим, что это первая шайба в серии, заброшенная командами в большинстве.

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