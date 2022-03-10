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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: только в пятом матче серии впервые реализовано большинство

«Ак Барс» — «Авангард»: только в пятом матче серии впервые реализовано большинство
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором местный «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». На 15-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. Арсений Грицюк выкатился и с левого края бросил по воротам — голкипер «Ак Барса» Билялов среагировал, но Толчинский подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Отметим, что это первая шайба в серии, заброшенная командами в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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