«Ак Барс» — «Авангард»: только в пятом матче серии впервые реализовано большинство
Поделиться
В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором местный «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». На 15-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. Арсений Грицюк выкатился и с левого края бросил по воротам — голкипер «Ак Барса» Билялов среагировал, но Толчинский подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Отметим, что это первая шайба в серии, заброшенная командами в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
19:58
-
19:36
-
19:29
-
19:13
-
19:07
-
18:47
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:22
-
17:02
-
16:55
-
16:13
-
15:01
-
14:58
-
13:45
-
13:36
-
12:44
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:36
-
08:57
-
08:42
-
08:10
-
08:00
-
07:02
-
02:30
-
01:41
-
00:30
-
00:00
- 9 марта 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:15
Партнерский контент