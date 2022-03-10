«Ак Барс» и «Авангард» обменялись голами в первом периоде пятой встречи в плей-офф КХЛ

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором местный «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». По окончании первого периода счёт во встрече ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 11-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. Ответную шайбу на 16-й минуте забросил форвард «Ак Барса» Артём Галимов. Данис Зарипов от борта прострелил на пятак, Галимов ловко развернулся и послал шайбу мимо Шимона Грубеца.



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». Победитель противостояния сыграет в полуфинале Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».