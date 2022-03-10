Ягр: давай, Ови, мне нужна мотивация вернуться в НХЛ. У каждого рекорда есть своя аура

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр обратился к капитану и российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который догнал его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги в истории.



«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлениями, а теперь мне нужна мотивация вернуться. Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита. Кто-нибудь может сказать, сколько бросков понадобилось Уэйну Грецтки, чтобы побить в своё время рекорд Горди Хоу (с 801 до 802-й шайбы)? Это интересно», — написал Ягр в «Твиттере».



Напомним, Овечкин и Ягр имеют по 766 заброшенных шайб за время выступления в НХЛ и делят третью строчку по данному показателю. Первое место в истории занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), второй — Горди Хоу (801).