Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартемьянов: некоторые не были готовы к таким матчам. Сезон «Сибири» прошёл на четвёрочку

Мартемьянов: некоторые не были готовы к таким матчам. Сезон «Сибири» прошёл на четвёрочку
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (1-4).

«Игра была равная до первого гола. Потом немного команда сникла. Старались перевернуть матч, в некоторых моментах у нас это получалось. Некоторые люди были не готовы к таким матчам. Сезон прошёл на четвёрочку. Не хотелось так рано заканчивать сезон.

Чего не хватило команде? Мастерства. Когда «Салават» забросил второй гол, они выжали из него максимум. У нас были моменты и похлеще. Где-то не хватило хладнокровия, уверенности и опыта.

Кем из молодых игроков остался доволен? Парни прогрессируют. Они неплохие ребята, есть куда расти. Для них это колоссальный опыт. Парни умеют работать», – цитирует Мартемьянова Горобзор.ру.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022