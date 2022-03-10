Мартемьянов: некоторые не были готовы к таким матчам. Сезон «Сибири» прошёл на четвёрочку

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (1-4).
«Игра была равная до первого гола. Потом немного команда сникла. Старались перевернуть матч, в некоторых моментах у нас это получалось. Некоторые люди были не готовы к таким матчам. Сезон прошёл на четвёрочку. Не хотелось так рано заканчивать сезон.
Чего не хватило команде? Мастерства. Когда «Салават» забросил второй гол, они выжали из него максимум. У нас были моменты и похлеще. Где-то не хватило хладнокровия, уверенности и опыта.
Кем из молодых игроков остался доволен? Парни прогрессируют. Они неплохие ребята, есть куда расти. Для них это колоссальный опыт. Парни умеют работать», – цитирует Мартемьянова Горобзор.ру.
- 10 марта 2022
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