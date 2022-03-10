Подъяпольский был заменён после 3-го гола «Динамо», позже вернувшись на лёд и отбив буллит

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». На шестой минуте во втором периоде хозяева ведут со счётом 4:2.



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Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский был заменён на Дмитрия Шугаева после третьей пропущенной шайбы от «Динамо». На 34-й минуте бело-голубые заработали буллит, после чего Подъяпольский вернулся в ворота и отразил бросок Оскара Линдберга, после чего заменился обратно.

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