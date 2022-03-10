Емелин забил третий гол «Авангарда», изящно обманув Зарипова

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» продолжается матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором местный «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». По окончании второго периода счёт в игре — 3:2 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 36-й минуте матча шайбу забросил защитник «Авангарда» Алексей Емелин. Он получил пас на синей линии, легко обыграл Даниса Зарипова и нанёс бросок в дальнюю девятку. Голкиперу «Ак Барса» Билялову был перекрыт обзор на пятаке.

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Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Авангарда». Победитель противостояния сыграет в полуфинале Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».