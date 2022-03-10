Подъяпольский отразил второй буллит в матче с «Динамо», выходя со скамейки запасных

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 4:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский сумел отразить второй буллит во встрече, снова выйдя со скамейки запасных. Вратарь череповецкого клуба начинал матч в старте, после чего был заменён на Дмитрия Шугаева после третьей пропущенной шайбы. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выпускал Подъяпольского на буллиты «Динамо», в обоих случаях голкипер сумел отразить удары.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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