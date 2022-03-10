Гимаев-мл.: у Кадейкина не получилось сыграть на ОИ, сейчас он реализовывает свои амбиции

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев поделился впечатлениями от победы «Салавата Юлаева» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с “Сибирью” со счётом 4-1, а также оценил игру форварда команды Александра Кадейкина.



«Надо сказать, что вместе с „Салаватом“ без легионеров осталась и „Сибирь“. Это финны Сятери и Йокипакка, Шор. Остались Лайпон, который не сильнее российских хоккеистов, и Чайковски. Поэтому говорить о том, что „Салават“ играл без легионеров, а „Сибирь“ — с ними, я бы не стал. Мы сегодня видели, что Кадейкин отдал великолепную передачу на Кулёмина, а Тихонов прекрасно ассистировал Кузьмину. Оба этих игрока проявили себя с лучшей стороны.



Надо сказать, что в Уфе сделана ставка на тройку Кадейкина. Сейчас у них со Шмелёвым и Кулёминым больше возможностей играть в большинстве, они выходят на лёд в ключевых моментах. Ребята чувствуют веру поддержку тренерского штаба, которая всегда окрыляет, и тот же Кадейкин подтверждает это своей игрой. Он очень мотивирован, ведь у него так и не получилось сыграть на Олимпиаде. Сейчас Александр реализовывает свои амбиции.



Все молодые игроки „Салавата“ красавцы. Они поочерёдно берут на себя лидерские качества. Не сказал бы, что кто-то из них играет лучше других. Да, „Салават“ потерял ударную финскую тройку. Но, если мыслить стратегически, то это даёт возможность раскрыться молодым игрокам. В последнее время у „Салавата“ подросло хорошее поколение, к которому можно причислить Алалыкина, Башкирова, Пустозёрова, Пименова и других. Они сейчас получают больше игрового времени, и этот опыт нельзя недооценивать. Он поможет им в дальнейшем», — сказал Гимаев в интервью «Чемпионату».