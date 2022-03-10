Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Северсталью» в серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в пятой встрече в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги на Западе со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Линдберг, Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Эрик О'Делл. Форвард бело-голубых Вадим Шипачёв отдал три голевые передачи. У «Северстали» отличились Робин Пресс и Йоонас Няттинен.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» ведёт в серии после пяти матчей со счётом 3-2. Следующая встреча состоится в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в субботу, 12 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
- 10 марта 2022
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