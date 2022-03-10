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Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Северсталью» в серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд над «Северсталью» в серии плей-офф КХЛ
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Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в пятой встрече в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги на Западе со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Линдберг, Антон Ведин, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Эрик О'Делл. Форвард бело-голубых Вадим Шипачёв отдал три голевые передачи. У «Северстали» отличились Робин Пресс и Йоонас Няттинен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» ведёт в серии после пяти матчей со счётом 3-2. Следующая встреча состоится в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в субботу, 12 марта. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Линдберг (Бойков, О'Делл) – 20:36 (5x5)   2:0 Ведин (Шипачёв) – 22:17 (5x5)   3:0 Войнов (Петерссон) – 24:10 (5x5)   3:1 Пресс (Стенквист, Вовченко) – 26:49 (6x3)   3:2 Няттинен (Вовченко, Гераськин) – 30:02 (5x4)   4:2 Галиев (Сергеев, Шипачёв) – 35:19 (5x3)   5:2 О'Делл (Линдберг, Шипачёв) – 51:35 (5x4)
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