17 хоккеистов сборной России удостоены звания «Заслуженный мастер спорта»

Хоккеистам сборной России были присвоены звания «Заслуженный мастер спорта», сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.



Сообщается, что высшего звания в спортивной иерархии удостоены хоккеисты Иван Федотов, Арсений Грицюк, Антон Слепышев, Станислав Галиев, Александр Никишин, Павел Карнаухов, Андрей Чибисов, Владимир Ткачёв, Сергей Телегин, Кирилл Семёнов, Артур Каюмов, Дамир Шарипзянов, Тимур Билялов, Артём Минулин, Александр Елесин, Дмитрий Воронков и Александр Самонов.



Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финальном матче подопечные Алексея Жамнова уступили команде Финляндии со счётом 1:2.



Напомним, российская команда не сможет принять участия в чемпионате мира по хоккею — 2022 в Финляндии.