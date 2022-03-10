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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 10 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 10 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 10 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.

«Салават Юлаев» переиграл дома «Сибирь» со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022, где сыграет с «Трактором».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пустозёров (Хафизуллин, Хохряков) – 27:51 (5x5)   2:0 Кузьмин (Тихонов, Хохряков) – 32:25 (5x5)   3:0 Кулёмин (Кадейкин) – 40:20 (5x5)   3:1 Шаров – 45:05 (5x5)   3:2 Аланов (Пьянов, Чайковски) – 55:48 (5x5)

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Северстали» (5:2) и повело в серии со счётом 3-2, уступив в первых двух матчах.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Линдберг (О'Делл, Бойков) – 20:36 (5x5)   2:0 Ведин (Шипачёв) – 22:17 (5x5)   3:0 Войнов (Петерссон) – 24:10 (5x5)   3:1 Пресс (Стенквист, Вовченко) – 26:49 (6x3)   3:2 Няттинен (Гераськин, Вовченко) – 30:02 (5x4)   4:2 Галиев (Шипачёв, Сергеев) – 35:19 (5x3)   5:2 О'Делл (Линдберг, Шипачёв) – 51:35 (5x4)

«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Авангарда» (4:3, ОТ) и сократил отставание в серии — 2-3.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк) – 10:36 (5x3)   1:1 Галимов (Зарипов, Журавлёв) – 15:36 (5x4)   1:2 Толчинский (Найт) – 29:35 (5x5)   2:2 Кателевский (Журавлёв) – 34:33 (5x5)   2:3 Емелин (Телегин, Комаров) – 35:34 (5x5)   3:3 Панюков (Уил, Кагарлицкий) – 50:30 (5x4)   4:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Билялов) – 65:31 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина - 2022

Запад:

СКА — «Динамо» Минск — 4-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 3-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.

Восток:

«Металлург» Мг — «Барыс» — 4-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 2-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 4-1.

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