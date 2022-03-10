Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 10 марта

«Чемпионат» представляет турнирную сетку плей-офф Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 10 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня.
«Салават Юлаев» переиграл дома «Сибирь» со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022, где сыграет с «Трактором».
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Северстали» (5:2) и повело в серии со счётом 3-2, уступив в первых двух матчах.
«Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Авангарда» (4:3, ОТ) и сократил отставание в серии — 2-3.
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Динамо» Минск — 4-0;
«Динамо» Москва — «Северсталь» — 3-2;
«Спартак» — «Йокерит» — 4-0;
ЦСКА — «Локомотив» — 4-0.
Восток:
«Металлург» Мг — «Барыс» — 4-1;
«Ак Барс» — «Авангард» — 2-3;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0;
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 4-1.
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