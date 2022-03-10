Разин — о пятом матче с «Динамо»: вы всё видели, все всё видели. Комментировать не хочется

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:5) в рамках плей-офф КХЛ.



«Первый период получился равным. Провалили начало второго, потом вернулись в игру, ну а дальше вы всё видели. Комментировать не хочется.



Игроки «Северстали» были закрепощены? Кто-то из журналистов пустил эту муть, да и я в «Инстаграм» выставил… Нет ничего такого. Мы ничего не боимся. Да, сыграли плохо сегодня два периода. Бывают у команды спады. Но мы хорошо сыграли четвёртый матч. Посмотрите, что было сегодня, что было в овертайме четвёртого матча. Что тут комментировать?



Ребята раскрепощены. Войнов, Шипачёв и Галиев – люди поигравшие, у них за плечами опыт и авторитет. Но наши ребята стараются. Они не закрепощены. Они плохо сыграли только два периода третьей игры.



Почему заменил Подъяпольского? Я хотел встряхнуть команду. В таких случаях поменять вратаря — нормальное явление. Пропустили три гола как снежный ком. Нужно было, чтобы ребята помогли вратарю войти в игру. Сделали счёт 2:3, а потом все всё видели.



Почему выпустили шестого полевого игрока, когда «Динамо» осталось втроём? Наш розыгрыш подразумевал человека под воротами, который не мог выиграть вбрасывание. Пришлось рискнуть, тем более это был шанс вернуться в игру. И мы им воспользовались.



Какие у меня претензии к судейству, если многие удаления были по делу? У меня никаких претензий к судьям нет. Вы мне всю картину нарисовали, теперь у меня вообще их нет. С моей комментаторской кабины всё выглядело по-другому. Локоть мой от удара не пострадал. Он у меня привычный, я в налокотнике хожу», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.