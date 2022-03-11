Кудашов кричал и разводил руками, динамовцы радовались победе над «Северсталью». Фото

Вчера, 10 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в пятой встрече в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги на Западе со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи.



«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Атмосфера наконец-то возвращается на наш стадион, была по-настоящему похожа на плей-офф. Большое спасибо болельщикам за поддержку.



А по игре, как и в предыдущем матче, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Сегодня удачно распорядились нашими моментами. Были ли у меня в тренерской карьере более событийные отрезки, чем сегодняшний второй период? Да у нас и в этом сезоне похлеще были периоды. Например, в Новосибирске, когда 5:0 вели и еле вытянули игру. Нужно ли было успокаивать команду? Всё было спокойно на лавке, игроки сами понимали, что не так.



Было ли задание как можно больше бросать? Любая игра состоит из голов, а для того, чтобы забить, всегда нужно больше бросать. Только за четыре игры у нас 50 штрафных минут. Сейчас, если подсчитать, я даже и не знаю. Это проблема, которую мы пытаемся исправить.



У Петерссона повреждение, но какой степени тяжести – не знаю», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.