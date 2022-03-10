«Ак Барс» прервал 8-матчевую серию домашних поражений от «Авангарда» в плей-офф
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Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Казанский клуб сумел одержать первую победу за девять встреч с «Авангардом» на домашнем льду. Ранее подопечные Дмитрия Квартальнова уступили в двух встречах в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, а также казанцы проигрывали омичам в четырёх домашних матчах финала Востока в сезоне-2020/2021 и в двух играх плей-офф КХЛ сезона-2018/2019.
В настоящий момент счёт в серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» — 3-2. Следующий матч состоится в субботу, 12 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
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