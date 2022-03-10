Автор победной шайбы «Ак Барса» Кэмпфер рассказал об игре форвардом в матче с «Авангардом»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3, ОТ) во встрече первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.



«Это был хороший матч. Мы много боролись и отыгрывались. Это была победа на характере. Все наши парни сделали всё, чтобы победить.



Сколько раз до этого за карьеру играл на позиции нападающего? Играл, но немного. Это было во «Флориде» в сезоне-2014/2015. Это не очень привычная роль, но если тренер принял такое решение, то я как командный игрок принимаю его.



Не слишком удачно провёл три стартовые игры серии, но потом забил в четвёртом матче и сегодня победную шайбу. Что поменялось в игре? Вы считаете, что я играл плохо? Я задавал вопрос, потому что согласен с тем, что играл плохо. Признаю это. Наверное, я слишком сильно давил на себя, делал слишком много лишнего. Но после разговоров в раздевалке мне стало спокойнее и я поменял свою игру.



О чём думал, когда делал победный бросок в овертайме? В том моменте парни кричали мне, что нужно было поменяться. Я опоздал со сменой. Я видел Кагарлицкого, старался бросать так, чтобы после броска отскок был на Кагу. Мне повезло, что шайба залетела прямым броском, но я всё равно старался бросать так, чтобы было добивание», – приводит слова Кэмпфера «Спорт Бизнес Online».