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Шестёркин пропустил три шайбы меньше, чем за три минуты в матче с «Сент-Луисом»

Шестёркин пропустил три шайбы меньше, чем за три минуты в матче с «Сент-Луисом»
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Сент-Луиса» дважды отличился Роберт Томас и один гол на счету российского нападающего Ивана Барбашёва. Форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы менее, чем за три минуты.

Ворота «Рейнджерс» защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

На данный момент «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке.

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