Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Рейнджерс»

Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Рейнджерс»
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.

За победителей забивали Роберт Томас (дважды), российский нападающий Иван Барбашёв, Райан О'Райлли, Джейк Уолман и Дэвид Перрон. Ответными шайбами у гостей отметились Райан Строум, которому ассистировал российский голкипер Игорь Шестёркин и К'Андре Миллер, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

У Алексея Торопченко коэффициент полезности – «+1». Александр Георгиев совершил 16 сейвов, Шестёркин – 13.

На данный момент «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на шестом месте на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Томас (Кайру, Парэйко) – 13:05 (5x5)   2:0 Барбашёв (Саад, Крюг) – 13:50 (5x5)   3:0 Томас (Кайру, Тарасенко) – 15:41 (5x5)   3:1 Строум (Фокс, Шестёркин) – 18:37 (5x4)   4:1 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 20:15 (5x5)   5:1 Уолман (Бортуццо, О'Райлли) – 27:07 (6x5)   6:1 Перрон (Сканделла, Шенн) – 27:45 (5x5)   6:2 Миллер (Панарин, Фокс) – 32:23 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022