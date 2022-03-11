Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Рейнджерс»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.
За победителей забивали Роберт Томас (дважды), российский нападающий Иван Барбашёв, Райан О'Райлли, Джейк Уолман и Дэвид Перрон. Ответными шайбами у гостей отметились Райан Строум, которому ассистировал российский голкипер Игорь Шестёркин и К'Андре Миллер, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.
У Алексея Торопченко коэффициент полезности – «+1». Александр Георгиев совершил 16 сейвов, Шестёркин – 13.
На данный момент «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на шестом месте на Востоке.
- 11 марта 2022
-
06:40
-
06:24
-
06:17
-
06:05
-
05:50
-
05:44
-
04:48
-
00:28
- 10 марта 2022
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:23
-
22:07
-
21:45
-
21:42
-
21:24
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:58
-
19:36
-
19:29
-
19:13
-
19:07
-
18:47