Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Рейнджерс»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.



За победителей забивали Роберт Томас (дважды), российский нападающий Иван Барбашёв, Райан О'Райлли, Джейк Уолман и Дэвид Перрон. Ответными шайбами у гостей отметились Райан Строум, которому ассистировал российский голкипер Игорь Шестёркин и К'Андре Миллер, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.



У Алексея Торопченко коэффициент полезности – «+1». Александр Георгиев совершил 16 сейвов, Шестёркин – 13.

На данный момент «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на шестом месте на Востоке.