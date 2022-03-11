«Нэшвилл» победил «Анахайм». Дюшейн и Форсберг набрали по три очка

В матче Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на «Бриджстоун-Арене» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Форварды «Нэшвилла» Мэтт Дюшейн и Филип Форсберг записали в свой актив по три очка.



На 11-й минуте счёт открыл форвард «Нэшвилла» Дюшейн. Филип Форсберг удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте. Нападающий гостей Адам Хенрик сократил отставание «Анахайма» на 55-й минуте встречи. Колтон Сиссонс забил третью шайбу хозяев на 57-й минуте, и Мэтт Дюшейн на 58-й минуте оформил дубль и поставил точку в этом матче. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по три очка нападающие хозяев Форсберг (1+2) и Дюшейн (2+1).



«Нэшвилл» поднялся на шестую строчку Западной конференции с 70 очками. «Анахайм» продолжает занимать 11-е место, имея в своём активе 63 балла.