Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Годро помог «Калгари» обыграть «Тампу»

Хет-трик Годро помог «Калгари» обыграть «Тампу»
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

На 8-й минуте счёт открыли хозяева благодаря голу Джонни Годро. На 36-й минуте сравнял Алекс Киллорн. На 40-й минуте Годро оформил дубль. В эту же минуту забил и Микаэль Баклунд. Точку в матче поставил Годро на 54-й минуте.

У российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского 28 отражённых бросков. У российского нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва коэффициент полезности – «-1», их соперник из «Калгари» Никита Задоров набрал «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Годро (Тоффоли, Андерссон) – 07:35 (5x4)   1:1 Киллорн (Колтон, Жозеф) – 35:40 (5x5)   2:1 Годро (Ткачук) – 39:00 (5x5)   3:1 Баклунд (Гудбрансон, Льюис) – 39:52 (5x5)   4:1 Годро (Линдхольм, Андерссон) – 53:44 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022