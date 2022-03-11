Хет-трик Годро помог «Калгари» обыграть «Тампу»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



На 8-й минуте счёт открыли хозяева благодаря голу Джонни Годро. На 36-й минуте сравнял Алекс Киллорн. На 40-й минуте Годро оформил дубль. В эту же минуту забил и Микаэль Баклунд. Точку в матче поставил Годро на 54-й минуте.



У российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского 28 отражённых бросков. У российского нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва коэффициент полезности – «-1», их соперник из «Калгари» Никита Задоров набрал «+1».