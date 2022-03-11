Жерар Галлан прокомментировал решение заменить Шестёркина в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал решение заменить российского вратаря Игоря Шестёркина на 21-й минуте в матче с «Сент-Луис Блюз».



«Ты надеешься, что взбодришь своих игроков. На самом деле, это не всегда работает, но они должны быть смущёнными. То, как Игорь хорошо играл весь год, команда вышла ночью и сыграла ровно так же – это особенно важно после игры с «Миннесотой», когда мы не проявили себя должным образом», — передаёт слова Жерара Галлана официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Рейнджерс» в гостевой игре уступили «Блюз» со счётом 2:6. Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин начал матч в основном составе, но вскоре был заменён по решению тренера на 21-й минуте на Александра Георгиева. Шестёркин пропустил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Артемий Панарин также отметился передачей и получил по показателю полезности «-1». «Рейнджерс» продолжают занимать пятое место в Восточной конференции с 77 очками.

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