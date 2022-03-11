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Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ, отдав передачу в матче с «Сент-Луисом»

Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ, отдав передачу в матче с «Сент-Луисом»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин набрал первый результативный балл за свою карьеру в НХЛ. На 19-й минуте он стал автором голевой передачи, после которой свою шайбу забросил нападающий «синерубашечников» Райан Строум.

Отметим, что 26-летний голкипер был заменён на 21-й минуте встречи после того, как пропустил четыре шайбы в свои ворота. Всего на счету Шестёркина 13 отражённых бросков за прошедшую встречу.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 77 очков после 58 матчей.

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