Шестёркин набрал первый результативный балл в НХЛ, отдав передачу в матче с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2.



Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин набрал первый результативный балл за свою карьеру в НХЛ. На 19-й минуте он стал автором голевой передачи, после которой свою шайбу забросил нападающий «синерубашечников» Райан Строум.



Отметим, что 26-летний голкипер был заменён на 21-й минуте встречи после того, как пропустил четыре шайбы в свои ворота. Всего на счету Шестёркина 13 отражённых бросков за прошедшую встречу.



«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 77 очков после 58 матчей.