Коваленко: легионер должен быть сильнее местного игрока. В КХЛ закон работает не всегда

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением об отъезде легионеров из Континентальной хоккейной лиги.



«В последнее время мы уже привыкли к тому, что спортом «рулит» политика. Многие иностранные хоккеисты не выдержали давления и в самый ответственный момент сезона покинули свои команды. Жаль, что так происходит, ведь, например, в НХЛ, несмотря на все высказывания, коллективное соглашение действует, лига, клубы и профсоюз чётко работают, нет никаких потерь.



Во-первых, не все команды не смогли удержать своих легионеров. Возьмите, например, вчерашний матч «Динамо» и «Северстали», в котором иностранцы забили пять голов. Получается, на ситуацию можно воздействовать внутри клубов и лиги, активнее общаться с игроками, объяснять им все минусы отъезда, уходить от внешней истерии.



Во-вторых, не удивлюсь, если в каких-то случаях отъезды легионеров даже выгодны нашим клубам. Иностранцы в среднем — самые высокооплачиваемые игроки, учитывая Олимпиаду, у клубов в нынешней ситуации есть возможность сэкономить на их зарплатах — за февраль, март и апрель. Это примерно треть от суммы годового контракта, серьёзные деньги…



Всегда являлся сторонником равной конкуренции. Но первый закон привлечения любого легионера: он должен быть значительно сильнее местного игрока. В КХЛ этот закон, к сожалению, не всегда работает. На мой взгляд, в некоторых клубах есть легионеры, не выдерживающие спортивный принцип. Нынешняя ситуация даёт возможность освободиться от таких хоккеистов.



Посмотрите, например, на «Салават» в серии с «Сибирью». Да, уехавший Хартикайнен — большой мастер, но его место заняли молодые уфимские игроки, на новый уровень вышел Виктор Тихонов. Все эти ребята долго тренировались рядом, взяли у финна всё лучшее — и вместе с командой сделали шаг вперёд. Обратный пример — «Авангард», где после отъезда Покки и Каски в обороне есть проблемы.



В любом случае временный кризис с легионерами может пойти и на пользу нашему хоккею», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.