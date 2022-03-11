Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Миннесота Уайлд» в серии буллитов переиграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:5. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы.

«Баффало Сэйбрз» дома оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» (3:1). Российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «-2».

«Бостон Брюинз» выиграл во встрече с «Чикаго Блэкхоукс». Давид Пастрняк сумел заработать 3 (2+1) результативных балла.

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче переиграла «Колорадо Эвеланш». Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

«Аризона Койотс» в овертайме сломила сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4, ОТ). «Койоты» одержали четвёртую победу подряд, в трёх последних встречах забив при этом 22 гола.

«Виннипег Джетс» в гостевой встрече переиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Форвард канадского клуба Евгений Свечников завершил игру с полезностью «+1».

«Флорида Пантерз» уверенно обыграла дома «Филадельфию Флайерз» (6:3). Джонатан Юбердо отдал четыре голевые передачи, Сэм Райнхарт оформил хет-трик.

«Оттава Сенаторз» в овертайме переиграла «Сиэтл Кракен». Российский защитник «сенаторов» Артём Зуб отметился голевой передачей.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:0. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 25 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Анахайм Дакс» (4:1). Российский форвард «хищников» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2). В составе хозяев гол забил Иван Барбашёв, Владимир Тарасенко отдал результативный пас. У «Рейнджерс» голевую передачу сделали форвард Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестёркин.

«Калгари Флэймз» уверенно обыграл обладателя Кубка Стэнли — 2021 — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Защитник канадского клуба Никита Задоров заработал показатель полезности «+1», хоккеисты «молний» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров завершили встречу без результативных действий.

«Сан-Хосе Шаркс» в заключительной встрече дня в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Кингз». Российский форвард «акул» Александр Барабанов набрал 2 (1+1) результативных балла.

Таблицу Восточной конференции с 85 очками после 57 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», столько же баллов у «Флориды Пантерз», которая сыграла на одну встречу больше, на пять баллов от них отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».



На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 59 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 77 баллов в 57 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 73 очка в 57 матчах.