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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Миннесота Уайлд» в серии буллитов переиграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:5. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 6
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фиала, Годро) – 01:37 (5x5)   1:1 Врана (Велено) – 06:14 (5x5)   1:2 Эрикссон Эк – 12:07 (5x5)   2:2 Рэймонд (Ледди, Неделькович) – 14:09 (5x5)   3:2 Врана (Гронек, Ледди) – 18:31 (5x4)   4:2 Рэймонд (Ледди, Наместников) – 25:52 (5x5)   4:3 Цуккарелло (Сперджен, Хартман) – 29:31 (5x4)   4:4 Болди (Годро, Голигоски) – 43:04 (5x5)   4:5 Капризов (Дамба, Эрикссон Эк) – 52:13 (5x5)   5:5 Истерли (Задина, Велено) – 57:09 (5x5)   5:6 Цуккарелло – 65:00 (ПБ)

«Баффало Сэйбрз» дома оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» (3:1). Российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кребс (Хиностроза, Козенс) – 07:53 (5x5)   1:1 Хаттон – 52:01 (5x5)   2:1 Олофссон (Окпосо, Йокихарью) – 56:16 (5x4)   3:1 Так – 59:24 (en)

«Бостон Брюинз» выиграл во встрече с «Чикаго Блэкхоукс». Давид Пастрняк сумел заработать 3 (2+1) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Койл (Клифтон) – 04:12 (5x5)   1:1 Дебринкэт (Кейн) – 06:41 (5x5)   1:2 Хагель (Тэйвз, Дак) – 24:12 (5x5)   2:2 Ашан (Маршан, Пастрняк) – 31:57 (5x4)   3:2 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 35:23 (5x4)   3:3 Хагель (Дебринкэт, Строум) – 43:24 (5x4)   4:3 Пастрняк (Холл) – 59:42 (5x5)

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче переиграла «Колорадо Эвеланш». Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Бир (Фаст) – 54:20 (5x5)   2:0 Ахо – 58:28 (en)

«Аризона Койотс» в овертайме сломила сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4, ОТ). «Койоты» одержали четвёртую победу подряд, в трёх последних встречах забив при этом 22 гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Гальченюк (Нэш, Мэйо) – 02:09 (5x5)   0:2 Чикран (Кессел, Гальченюк) – 04:21 (5x5)   0:3 Бойд (Келлер, Шмальц) – 21:08 (5x5)   1:3 Энгвалль (Керфут, Лильегрен) – 24:55 (5x5)   1:4 Фишер (Круз, Маччелли) – 31:57 (5x5)   2:4 Керфут (Броди, Нюландер) – 43:38 (5x5)   3:4 Мэттьюс (Бантинг) – 48:07 (5x5)   4:4 Нюландер (Керфут) – 48:17 (5x5)   4:5 Чикран (Маччелли) – 62:17 (3x3)

«Виннипег Джетс» в гостевой встрече переиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Форвард канадского клуба Евгений Свечников завершил игру с полезностью «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Диллон (Шайфли, Уилер) – 03:22 (5x5)   1:1 Хьюз (Братт, Сиверсон) – 18:27 (5x4)   1:2 Коннор – 39:06 (5x5)

«Флорида Пантерз» уверенно обыграла дома «Филадельфию Флайерз» (6:3). Джонатан Юбердо отдал четыре голевые передачи, Сэм Райнхарт оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Вераге (Барков, Экблад) – 03:26 (5x5)   2:0 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 14:12 (5x4)   3:0 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 18:11 (5x4)   4:0 Вераге – 19:30 (5x5)   4:1 ван Римсдайк (Хейз) – 29:01 (5x5)   4:2 Аткинсон (Брассар, Жиру) – 32:23 (5x5)   4:3 Конечны (Йорк, Ристолайнен) – 38:52 (5x4)   5:3 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 46:59 (5x4)   6:3 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 57:54 (en)

«Оттава Сенаторз» в овертайме переиграла «Сиэтл Кракен». Российский защитник «сенаторов» Артём Зуб отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Норрис (Ткачук, Холден) – 08:32 (5x5)   2:0 Ткачук (Зуб, Штюцле) – 25:43 (5x5)   3:0 Келли – 27:40 (5x5)   3:1 Макканн (Данн, Эберле) – 49:14 (5x5)   3:2 Донато (Олексяк, Гики) – 49:50 (5x5)   3:3 Эпплтон (Гурд, Блэквелл) – 53:01 (5x5)   4:3 Норрис (Шабо, Браун) – 62:34 (4x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:0. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 25 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Нельсон (Бейли, Добсон) – 10:32 (5x3)   2:0 Бейли (Палмьери, Пулок) – 26:08 (5x5)   3:0 Ли (Пелеч, Бовиллье) – 33:49 (5x5)   4:0 Пажо (Пулок) – 37:44 (3x4)   5:0 Ли (Бовиллье, Пулок) – 51:57 (5x5)   6:0 Ли (Ахо, Бовиллье) – 59:58 (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Анахайм Дакс» (4:1). Российский форвард «хищников» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 10:53 (5x4)   2:0 Форсберг (Дюшейн, Экхольм) – 31:41 (5x5)   2:1 Хенрик (Махура) – 54:14 (5x5)   3:1 Сиссонс (Беннинг, Жанно) – 57:30 (5x5)   4:1 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 58:19 (en)

«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2). В составе хозяев гол забил Иван Барбашёв, Владимир Тарасенко отдал результативный пас. У «Рейнджерс» голевую передачу сделали форвард Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестёркин.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Томас (Кайру, Парэйко) – 13:05 (5x5)   2:0 Барбашёв (Саад, Крюг) – 13:50 (5x5)   3:0 Томас (Кайру, Тарасенко) – 15:41 (5x5)   3:1 Строум (Фокс, Шестёркин) – 18:37 (5x4)   4:1 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 20:15 (5x5)   5:1 Уолман (Бортуццо, О'Райлли) – 27:07 (6x5)   6:1 Перрон (Сканделла, Шенн) – 27:45 (5x5)   6:2 Миллер (Панарин, Фокс) – 32:23 (5x4)

«Калгари Флэймз» уверенно обыграл обладателя Кубка Стэнли — 2021 — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Защитник канадского клуба Никита Задоров заработал показатель полезности «+1», хоккеисты «молний» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров завершили встречу без результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Годро (Тоффоли, Андерссон) – 07:35 (5x4)   1:1 Киллорн (Колтон, Жозеф) – 35:40 (5x5)   2:1 Годро (Ткачук) – 39:00 (5x5)   3:1 Баклунд (Гудбрансон, Льюис) – 39:52 (5x5)   4:1 Годро (Линдхольм, Андерссон) – 53:44 (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» в заключительной встрече дня в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Кингз». Российский форвард «акул» Александр Барабанов набрал 2 (1+1) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бёрнс (Карлссон, Кутюр) – 02:39 (5x4)   1:1 Дано (Мур, Атанасиу) – 05:58 (5x5)   2:1 Атанасиу (Мур, Мяяття) – 06:06 (5x5)   3:1 Мур (Дано) – 30:40 (4x5)   3:2 Бонино (Дален, Миддлтон) – 32:13 (5x4)   3:3 Барабанов (Карлссон, Гертл) – 41:21 (5x5)   3:4 Гертл (Барабанов, Бёрнс) – 61:13 (3x3)

Таблицу Восточной конференции с 85 очками после 57 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз», столько же баллов у «Флориды Пантерз», которая сыграла на одну встречу больше, на пять баллов от них отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 87 очков в 59 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 77 баллов в 57 встречах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», у которого 73 очка в 57 матчах.

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