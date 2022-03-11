Стало известно расписание второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал расписание второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
Западная конференция:
СКА (1) – «Спартак» (7) – 18, 20, 22, 24, в случае необходимости — 26, 28, 30 марта 2022 года;
ЦСКА (3) – (победитель пары «Динамо» Москва (4) — «Северсталь» (5)) – 17, 19, 21, 23, в случае необходимости — 25, 27, 29 марта 2022 года.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) – (победитель пары «Ак Барс» (4) – «Авангард» (5)) — 18, 20, 22, 24, в случае необходимости — 26, 28, 30 марта 2022 года;
«Трактор» (2) – «Салават Юлаев» (3) — 17, 19, 21, 23, в случае необходимости — 25, 27, 29 марта 2022 года.
Шестые матчи между «Динамо» и «Северсталью», а также «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдут завтра, 12 марта. Начало — в 17:00 мск.
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