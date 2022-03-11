Тренер «Флориды» оценил обновление Юбердо собственного рекорда клуба по голевым передачам

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал игру форварда клуба Джонатана Юбердо в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Хоккеист отдал четыре голевые передачи и обновил собственный рекорд по результативным пасам, установленный в сезоне-2018/2019 (62).



«Он всё прекрасно понимает. Юбердо чрезвычайно бескорыстен. Вы не сделаете столько передач, не будучи очень внимательным, проницательным, умным и бескорыстным. Он продемонстрировал всё это сегодня.



Рекорды игроков «Флориды»? Очевидно, мне это очень нравится. Они делают это, помогая команде, делая правильные вещи. Это не тот случай, когда они просто ищут, как заработать индивидуальную статистику, и не показывают командную игру. Для тренера нет ничего лучше, чем видеть, как он вознаграждается за то, что делает», — цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ.