Оши — об Овечкине: это похоже на просмотр любимого шоу, но вы можете сделать это 82 раза

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал игру с российским форвардом и капитаном столичного клуба Александром Овечкиным.



«Быть ​​частью этого — значит действительно стать частью хоккейной истории. С тех пор как я нахожусь в клубе, за все семь сезонов чувствую, что моя дружба с Ови выросла, я чертовски уважаю его. Действительно приятно смотреть на то, что он делает.



Это похоже на просмотр вашего любимого шоу, которое вы смотрите запоем, за исключением того, что вы можете смотреть его 82 раза в год», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном сезоне Овечкин принял участие в 57 матчах, забросив 36 шайб и отдав 34 голевые передачи при показателе полезности «+8».