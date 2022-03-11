Кожевников: Хартли — однодневка. Игра в две пары защитников — проблема тренера великого

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал серию плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (2-3).
«Сначала везло «Авангарду», теперь в овертаймах везёт «Ак Барсу». Упрямая игра, обе команды оказывают сопротивление, показывают один стиль. Есть забивающие люди, вот они и забивают. Вратари играют главную роль, Грубец тащит у «Авангарда», у Казани – Билялов.
Психологическое преимущество – это утрированная вещь. Эмоционально – да, а там, на сколько физики хватит. По крайней мере, физически казанцы выглядят посильнее, моментов они создают больше.
То, что «Авангард» фактически играет в две пары защитников, — это проблема тренера великого. Надо было накатывать игроков, но Хартли же однодневка, не думает о развитии клуба. Конечно, это может стать ключевым фактором в серии, тяжело играть в две пары.
«Авангарду» надо побеждать, чтобы не доводить дело до седьмого матча. Трудно что-то поменять, когда команда уже играет. Но многим хотелось бы, чтобы в этой серии было семь матчей.
Кэмпфер и Хартли? У Хартли всё время кто-то виноват», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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