«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии плей-офф с «Ак Барсом»

«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с казанским «Ак Барсом».



Как стало известно «Чемпионату», омский клуб за последние два матча серии подал несколько протестов, включая эпизоды Дыняк — Сведберг (3:2, ОТ, «Ак Барс») в четвёртой игре, а также Кэмпфер — Чистяков (4:3, ОТ, «Ак Барс») в пятой.



На данный момент никакого ответа от КДК клуб не получил.

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Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт завтра, 12 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.