«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии плей-офф с «Ак Барсом»
Поделиться
«Авангард» подал протесты на работу арбитров в матчах серии плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с казанским «Ак Барсом».
Как стало известно «Чемпионату», омский клуб за последние два матча серии подал несколько протестов, включая эпизоды Дыняк — Сведберг (3:2, ОТ, «Ак Барс») в четвёртой игре, а также Кэмпфер — Чистяков (4:3, ОТ, «Ак Барс») в пятой.
На данный момент никакого ответа от КДК клуб не получил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдёт завтра, 12 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
14:46
-
14:33
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:39
-
08:27
-
08:18
-
08:11
-
08:10
-
07:46
-
07:17
-
06:40
-
06:24
-
06:17
-
06:05
-
05:50
-
05:44
-
04:48
-
00:28
- 10 марта 2022
-
23:42
Партнерский контент